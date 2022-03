Million Day, nuovo orario dell'estrazione. La novità Extra: come si gioca e quanto si vince. Ecco i 10 numeri di oggi venerdì 18 marzo 2022

Terzo giorno con il nuovo format. Da mercoledì 16 marzo 2022 il Million Day ha cambiato l'orario dell'estrazione e raddoppiato le possibilità di vincita. Una piccola rivoluzione. La prima novità è l'orario: l'estrazione non ci sarà più alle 19 ma alle 20.30, così da allungare anche il tempo in cui si può giocare la schedina: le 20.20. La seconda, è che aggiungendo un euro alla giocata si partecipa all'estrazione Extra che prevede altre vincite: i numeri della schedina tornano in gioco per una seconda estrazione con i 50 numeri rimanenti.

Dopo il rodaggio dell'esordio delle nuove modalità di Million Day veniamo ad oggi, venerdì 18 marzo 2022. Alle 20.30 estrazione dei 10 numeri vincenti di Million Day e Extra.

MILLION DAY

Chi centra la cinquina del Million Day vince un milione di euro. Ma si vince anche indovinando 4 numeri (mille euro), 3 numeri (50 euro) o l'ambo (2 euro). Finora i vincitori milionari dall'inizio del gioco (nel febbraio 2018) sono stati 206, 52 nel 2021, sei finora nel 2022. Le ultime due cinquine da un milione di euro sono state registrate a Volpiano (Torino) e Ciampino (Roma).

EXTRA MILLION DAY

Terminata l'estrazione del Million Day si passa ad Extra Million Day. In gioco entra la seconda cinquina estratta, riservata a chi alla schedina Million Day aggiunge un euro per Extra, la seconda possibilità introdotta al gioco quotidiano del Lotto. Seconda possibilità e diverse quote per le vincite. Vista la novità appena introdotta vale la pena di vedere insieme quanto ci riserva in euro l'estrazione bis.

Giocata singola con Extra:

con 5 numeri indovinati 100mila euro, con 4 numeri mille euro, con 3 numeri 100 euro, con 2 numeri 4 euro.

Giocata integrale con Extra:

Con 6 numeri giocati: con il 5 si vincono 105mila euro, con 4 numeri indovinati 2.400 euro, 312 con 3 e 16 con 2 numeri centrati

Con 7 numeri giocati: con il 5 si vincono 111mila euro, con 4 numeri indovinati 4.224 euro, 648 con 3 e 40 euro con 2 numeri centrati

Con 8 numeri giocati: con il 5 si vincono 118.040 euro, con 4 numeri indovinati 6.496 euro, 1.120 con 3 e 80 con 2 numeri centrati

Con 9 numeri giocati: con il 5 si vincono 126.160 euro, con 4 numeri indovinati 9.240 euro, 1.740 con 3 e 140 con 2 numeri centrati

I premi sono al netto del prelievo fiscale sulle vincite dell'8%, non sono cumulabili tra loro, si vince il premio massimo conseguito.

I CINQUE NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 18 MARZO 2022

29 31 39 43 53

I 5 NUMERI VINCENTI DI EXTRA MILLION DAY DI OGGI 18 MARZO 2022

9 22 34 41 44

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI' 17 MARZO: 4-7-21-28-47

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 2-10-14-15-24

MARTEDI 15 MARZO 2022: 43-20-28-13-49

LUNEDI 14 MARZO 2022: 42-54-27-53-48

DOMENICA 13 MARZO 2022: 5-8-28-32-46

SABATO 12 MARZO 2022: 10-43-21-17-40

VENERDI 11 MARZO 2022: 42-1-48-55-52

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI' 17 MARZO 2022: 5-11-20-33-50

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 12-30-35-37-50

Ultimo aggiornamento: 21:21

