Million Day ed Extra-Million Day, estrazione di oggi giovedì 8 aprile 2022: i 10 numeri vincenti

Million Day ed Extra-Million Day, due possibilità in una sola giocata. E' una delle novità del concorso quotidiano del Lotto: aggiungendo un euro si rimettono in gioco i numeri per una estrazione-bis. L'altra è il cambio di orario dell'estrazione che passa dalle 19 alle 20.30, l'orario ultimo per giocare si allunga così alle 20.20.

Intanto ricordiamo la seconda vincita milionaria al Million Day. Dopo quella di Venezia, il 3 aprile, il 5 è stato un fortunato giocatore di Bari a indovinare la cinquina vincente (6-26-32-35-55). Le vincite milionare dall'inizio del gioco salgono così a 209, 52 nel 2021, 9 da gennaio 2022. Ricordiamo che in entrambe le chance del concorso quotidiano del Lotto non si vince solo centrando la cinquina, ma anche azzeccando 4, 3 o solo 2 numeri.

Segui l'estrazione delle due cinquine su CorriereAdriatico.it oggi 8 aprile 2022 alle 20.30 in punto.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI OGGI GIOVEDI 8 APRILE 2022





EXTRA MILLION DAY, LA CINQUINA OGGI GIOVEDI 8 APRILE 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI 7 APRILE 2020: 9 -15-20-22-40

MERCOLEDI 6 APRILE 2022: 3-15-26-44-51

MARTEDI 5 APRILE 2022: 16-26-32-35-55

LUNEDI 4 APRILE 2022: 3-5-37-41-46

DOMENICA 3 APRILE 2022: 3-22-25-26-31

SABATO 2 APRILE 2022: 7-9-20-33-53

VENERDI 1 APRILE 2022: 13-22-43-44-55

Il montepremi per il Million Day

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI 7 APRILE 2020: 3 -7-29-33-42

MERCOLEDI 6 APRILE: 5-14-17-28-50

MARTEDI 5 APRILE 2022: 18-31-36-41-44

LUNEDI 4 APRILE 2022: 11-30-33-38-43

DOMENICA 3 APRILE 2020: 12 -17- 20 - 45 - 47

SABATO 2 APRILE: 19-39-40- 41-47

VENERDI' 1 APRILE 2022: 11-3-11-16-26

Il montepremi per Extra-Million Day





