Doppietta al Lotto, centrati due terni secchi con gli stessi numeri: vinti oltre 40mila euro nelle Marche

SENIGALLIA - Doppietta al Lotto a Senigallia, in provincia di Ancona: nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati centrati due terni secchi (4-19-25 sulla ruota di Roma) da 22.500 e da 18mila euro, per un totale di oltre 40mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 271,2 milioni dall'inizio dell'anno.

