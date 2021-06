Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 6 giugno 2021

ROMA - La Dea Bendata ci tenta anche di domenica. E lo fa con l'estrazione del Million Day. Oggi 6 giugno 2021 alle 19 in diretta su CorriereAdriatico.it troverai i cinque numeri che possono valere un milione di euro. La schedina, lo ricordiamo, costa un euro. Ma il Million Day non premia solo che azzecca tutti i 5 numeri, vincite sono previste con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro). Fino ad adesso il Million Day ha consenti a 170 giocatori di diventare milionari. L'ultimo il 1° giugno scorso quando a Cantù, in provincia di Como, un fortunato giocatore ha indovinato i cinque numeri estratti.

I CINQUE NUMERI ESTRATTI AL MILLION DAY OGGI 6 GIUGNO 2021

34-13-51-7-39

Il MIllion Day è un concorso quotidiano. Lotto e SuperEnalotto torneranno invece martedì 8 giugno 2021.

ECCO I NUMERI ESTRATTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

SABATO 5 GIUGNO 2021: 53-21-25-49-48

VENERDI 4 GIUGNO 2021: 50-52-24-54-51

GIOVEDI 3 GIUGNO 2021: 49-10-44-1-52

MERCOLEDI 2 GIUGNO 2021: 7-18-30-38-51

MARTEDI 1 GIUGNO 2021: 8-22-33-40-50

LUNEDI 31 MAGGIO 2021: 19-26-27-22-40

DOMENICA 30 MAGGIO 2021: 14-15-39-45-47

