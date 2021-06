Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 5 giugno 2021

ROMA - Estrazione in diretta dei numeri vincenti del Million Day di oggi 5 giiugno 2021. Alle 19 su CorriereAdriatico.it i numeri vincenti del concorso che ogni giorno mette in palio premi fino a un milione con una schedina da un euro. Si vince indovinando i 5 numeri estratti. Ma non solo si vince anche centrandone 4 (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro). Finora al Million Day hanno vinto un milione di euro in 170.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 4 giugno 2021

Alle 20 la fortuna tornerà a tentare i giocari con le estrazioni dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto (abbinato alla ruota di Napoli).

ECCO I CINQUE NUMERI ESTRATTI PER IL MILLION DAY DI OGGI 4 GIUGNO 2021:

I NUMERI ESTRATTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

VENERDI 4 GIUGNO 2021: 50-52-24-54-51

GIOVEDI 3 GIUGNO 2021: 49-10-44-1-52

MERCOLEDI 2 GIUGNO 2021: 7-18-30-38-51

MARTEDI 1 GIUGNO 2021: 8-22-33-40-50

LUNEDI 31 MAGGIO 2021: 19-26-27-22-40

DOMENICA 30 MAGGIO 2021: 14-15-39-45-47

SABATO 29 MAGGIO 2021: 1-3-13-17-45

VENERDI' 28 MAGGIO 2021: 7-20-21-47-51

© RIPRODUZIONE RISERVATA