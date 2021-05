Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 21 maggio 2021

ROMA - Un weekend milionario? Perché no? Il Million Day ci prova. Alle 19 in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei cinque numeri vincenti. Chi li azzecca può realizzare il sogno di iniziare il weekend da milionario. Il Million day è un concorso quotidiano, basta un euro per giocare. Le vincite vanno dal milione per chi indovina i 5 numeri estratti, a mille euro (con 4), 50 euro ( con 3) e 2 euro (con 2). Dall'inizio il Million Day ha laureato 169 nuovi milionari, 5 in questo mese di maggio, l'ultima vincita massima è stata registrata il 14 maggio scorso in Sicilia, con una giocata in una ricevitoria di Palermo.

Domani, sabato 22 maggio, oltre al Million Day si potrà tentare la fortuna con Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto, che ha un jackpot da record.

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA:

GIOVEDI 20 MAGGIO 2021: 14-15-20-34-36

MERCOLEDI' 19 MAGGIO 2021: 23-32-37-45-53

MARTEDI' 18 MAGGIO 2021: 1-8-19-36-45

LUNEDI 17 MAGGIO 2021: 13- 36-1-35-49

DOMENICA 16 MAGGIO 2021: 23-49-40-1-38

SABATO 15 MAGGIO 2021: 28-26-44-46-40

VENERDI 14 MAGGIO 2021: 3-4-30-53-55

