Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 15 ottobre 2021

Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso del Lotto. Alle 19 di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, i giocatori del Million Day possono riprovare a vincere un milione di euro. Per provarci basta una giocata singola da un euro. Il Million Day dall'inizio ha distribuito 191 premi plus da un milione di euro, 45 di questi sono stati assegnati nel corso del 2021. L'ultimo il 4 ottobre scorso a Sarzana, in provincia di La Spezia. Nelle Marche la vicita milionaria più recente risale allo scorso settembre, un cinque milionario vinto con una schedina giocata al Bar Centrale di Pian di Rose, a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

Seguite l'estrazione in diretta live su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto

MILLION DAY, i numeri vincenti di oggi venerdì 15 ottobre 2021

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

GIOVEDI 14 OTTOBRE 2021: 31-24-33-47-9

MERCOLEDI 13 OTTOBRE 2021: 5-16-47-45-8

MARTEDI 12 OTTOBRE 2021: 32-51-53-18-31

LUNEDI 11 OTTOBRE 2021: 49-36-51-44-3

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021: 45-50-32-3-33

SABATO 9 OTTOBRE 2021: 3-27-31-29-51

VENERDI 8 OTTOBRE 2021: 19-36-8-13-15

