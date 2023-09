Militare sospettato di terrorismo evade a Londra, caccia a Daniel Abed Khalife. «È pericoloso, non avvicinarsi»

Daniel Abed Khalife è evaso dal carcere di Wandsworth, nel sud di Londra. Il militare dell'esercito britannico in attesa di processo per l'accusa di terrorismo è attualmente ricercato. Lo ha comunicato la Metropolitan Police che ha lanciato una caccia all'uomo nella capitale. Daniel Abed Khalife, 21 anni, era stato accusato formalmente lo scorso gennaio per aver ricercato delle informazioni sul personale delle forze armate a fini terroristici e per aver posizionato un finto ordigno nella base della Royal Air Force (RAF) a Stafford, nell'Inghilterra centrale.

La polizia ritiene che «probabilmente» sia ancora a Londra e ha diffuso la sua fotografia e i dettagli sull'abbigliamento che indossava (una maglietta bianca, pantaloni a scacchi bianchi e rossi) al momento della fuga. Ai cittadini è stato detto di telefonare al numero di emergenza 999 nel caso in cui vedano Khalife. «Abbiamo un team di agenti impegnati a localizzare con urgenza e arrestare Khalife al più presto possibile» ha dichiarato il capo dell'anti-terrorismo, il comandante Dominic Murphy, esortando chiunque abbia informazioni sul ricercato a chiamare «immediatamente» la polizia.

The public have been warned not to approach Daniel Abed Khalife who reportedly ‘sneaked out of kitchen’ while dressed as a chef https://t.co/efI1Veh4PL