Uomo ucciso a colpi di pistola davanti al supermercato

Un uomo di 63 è stato ucciso poco prima delle 18 in viale Lazio a Rozzano, comune dell'hinterland meridionale milanese. La vittima è stata raggiunta da diversi da diversi colpi di pistola mentre si trovava in strada vicino al centro commerciale Il Gigante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sulla dinamica e il movente indagano i carabinieri della compagnia di Corsico.

