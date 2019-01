Auto si ribalta in superstrada, un morto e tre ragazzi feriti nella notte

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla superstrada Milano-Meda, il cui bilancio è di un morto e tre feriti. È accaduto intorno alle 3.30 nel comune di Cesano Maderno (Monza e Brianza) quando in uno scontro che ha coinvolto due auto, una si è ribaltata fuori strada.



Secondo quanto riferito dal 118 la vittima è un uomo 47 anni, deceduto sul posto. I feriti sono un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 26, trasportati a Melzo (Milano) e una ragazza di 16, trasportata al San Gerardo a Monza. Non sarebbero in pericolo di vita.

