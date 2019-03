Un inferno di lamiere Maxi incidente tra due auto quattro morti e un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno nel territorio di Montagano, in provincia di Campobasso.. Nell'impatto uno dei veicoli si è incendiato. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze del 118, forze dell'ordine. Il traffico è bloccato per i soccorsi e il recupero dei mezzi.Nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare per due donne e due uomini. Lo schianto è avvenuto tra due auto di piccola cilindrata all'altezza del km 31, e una delle due macchine ha avuto un principio di incendio. Sul posto il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a disincastrare una quinta persona, una donna poi trasportata all'ospedale Cardarelli di Campobasso.