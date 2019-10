Matteo Salvini in ospedale a Monfalcone: «Sospetta colica»

Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto questa mattina un lieve malore, ma è stato subito assistito in ospedale e dimesso poco dopo. Ora le sue condizioni sono buone.



Salvini stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi quando ha avuto un malore che gli è stato successivamente diagnosticato come una colica all' ospedale di Monfalcone (Gorizia), dove è stato subito portato. Dopo esami, antidolorifici e controlli è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni, è così ripartito per Trieste.



Salvini si è detto enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo, e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria.

