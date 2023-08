Matteo Politi arrestato, il chirurgo estetico dei vip (con la terza media) bloccato nel Veneziano. Dovrà scontare più di 3 anni di carcere

Aveva la terza media e si spacciava da 15 anni per chirurgo estetico, ingannando Usl ma anche ricchi clienti stranieri, fino ad arrivare a Hong Kong e in Romania, postando foto da "palestrato" sui social media. Ma nel paese balcanico la magistratura ha puntato gli occhi su di lui, lo ha processato e condannato per truffa e ha emesso un mandato di arresto europeo.

L'attività medica di Matteo Politi, 43 anni, che nel frattempo aveva cambiato il suo nome in Luigi, è finita questa mattina a Marghera (Venezia), dove il Nucleo investigativo dell'Arma di Venezia lo ha scovato e lo ha ammanettato, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria romena, per l'espiazione di 3 anni e 4 mesi di reclusione dopo la condanna definitiva in quel Paese per i reati di truffa e falsificazione di documenti.

Arrestato il chirurgo dei vip con la terza media

Nel suo peregrinare dall'Italia in mezzo mondo, Politi si è preso cura di centinaia di pazienti asserendo di essere un esperto in 'cosmetic and aesthetic medicinè ed è riuscito a convincere delle sue capacità i dirigenti di sei strutture Usl di quattro regioni diverse. Era stato anche denunciato per esercizio abusivo della professione, ma questo non l'aveva fermato mettendo in difficoltà tra l'altro un suo omonimo, lui sì vero medico ma estraneo alla vicenda.

La vicenda giudiziaria

Si era 'fattò un nome di prestigio nel campo e lo ha saputo vendere alle cliniche di molti paesi esteri, con una fama avvalorata anche da falsi attestati. Ma qualcosa non quadrava ai colleghi romeni, veri medici che hanno allertato l'autorità giudiziaria del loro paese, che ha così aperto le indagini e il processo per truffa.

Le vicende finite in tribunale a Bucarest riguardano un periodo di tempo tra il marzo ed il dicembre 2018. Sempre fingendosi medico chirurgo estetico, Politi avrebbe ingannato nove persone qualificandosi come uno specialista in chirurgia plastica. Avrebbe inoltre utilizzato un nome contraffatto e sarebbe riuscito infine a eseguire interventi in cinque strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro. Ricercato per queste truffe e la conseguente condanna, aveva fatto perdere le proprie tracce, ma i Carabinieri di Venezia hanno scoperto che il medico con la terza media aveva era finito a trovare impiego in una struttura alberghiera a Mestre. Qui il blitz ha preso forma, e Politi è stato portato in carcere, in attesa delle procedure di estradizione.