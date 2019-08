Mattarella: «Crisi va risolta in tempi brevi: da martedì nuove consultazioni»

Mattarella interviene al termine delle consultazioni. «La crisi di governo si è aperta con una rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza. Servono decisioni chiare in tempi brevi - dice Mattarella - Sonopossibili solo governi che ottengono la fiducia del parlamento su un programma per governare il Paese. Altrimenti la strada da percorrere sarebbero nuove elezioni. Una decisione da non assumere alla leggera dopo poco piu di un anno, ma necessario se il Parlamento non sia in condizione di esprimere una maggioranza di Governo». «Mi è stato chiesto tempo per confronto tra partiti». Per questo, il presidente Mattarella ha annunciato nuove consultazioni da martedì.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA