Tutto pronto per il matrimonio ma lei partorisce: «Non sapevamo fosse incinta». La sposa non si arrende e balla tutta la notte

A volte la vita è molto più sorprendente di quello che pensiamo e tutto ciò che vediamo nei film o leggiamo in un romanzo e accantoniamo con piglio sicuro e un "non potrebbe mai succedere davvero"... alla fine succede eccome.

Per molto tempo è andato in onda un programma chiamato "Non sapevo di essere incinta" che trattava di un fenomeno particolare, quello della "gravidanza criptica", vale a dire essere incinta e non saperlo fino al momento del parto.

In questo caso, tuttavia, le circostanze sono aggravate dal fatto che la coppia stava preparando da mesi e mesi la cerimonia per il giorno del matrimonio. Ecco il racconto dell'organizzatrice delle nozze e di cosa è successo dopo il "lieto annuncio".

La sorpresa del giorno prima: la chiamata dall'ospedale

Amy si occupava di organizzare matrimoni e ha deciso di condividere un'occasione in cui la sua professionalità è stata messa a dura prova dalle strane circostanze.

In un video che ha accumulato quasi 9 milioni di visualizzazione, la ragazza racconta di aver collaborato la coppia per più di un anno e di averli visti con frequenza per mettere a punto ogni singolo dettaglio della cerimonia.

Fino a pochi giorni prima, sembra andare tutto liscio: Tutto sistemato, fin nei particolari. Proviamo la camminata lungo la navata due giorni prima del matrimonio e penso "Sarà perfetto!". La mattina dopo mi arriva un messaggio in cui mi chiedono di chiamare appena possibile e quando rispondo il marito dice "Ehi Amy, siamo in ospedale, stiamo tutti bene ma Kate ha avuto un bambino».

Immediatamente, la confusione cala sull'espressione di Amy, che si sente onestamente un po' arrabbiata dato che le è stata nascosta un'informazione così importante e che avrebbe avuto un grosso impatto su un anno di preparativi. In ogni caso, la ragazza offre le sue congratulazioni e la risposta del futuro sposo la lascia ancora più spiazzata: «Amy, non sapevamo fosse incinta».

La decisione della sposa: non cancellare il matrimonio

Dopo qualche momento, necessario per comprendere a pieno la notizia, Amy comincia a pensare professionalmente a quali saranno i passi successivi: cancellare un matrimonio in 24 ore non è di certo semplice come si può pensare: «Vedo già scorrere in mente la lista di tutte le cose e le chiamate che dovrò fare». Invece, lo sposo mette in chiaro il desiderio di Kate: il matrimonio si farà, con il minor numero di cambiamenti possibili.

Così, Amy si dà da fare: «Abbiamo deciso di rendere il tutto più confortevole per lei tramite delle comode sedie per la cerimonia nel caso in cui la sposa abbia necessità di sedersi, una sedia a rotelle decorata al dettaglio con fiori e simili per renderla più adatta al contesto, un primo ballo più corto per evitare che la neo mamma si sforzi troppo». La mattina del matrimonio, però, Amy incontra la sposa che le dice di eliminare ogni accortezza e procedere come da piano originale.

Nonostante le preoccupazioni di Amy, non solo la sposa aveva un aspetto incredibile e luminoso, ma tutto è andato liscio come l'olio: «Ancora oggi si conferma il giorno del matrimonio meno problematico a cui abbia mai assistito perché avevano appena avuto un bambino, erano in choc. Voglio dire, stress per il matrimonio? Chissene importa! Quando hanno dato l'annuncio durante la cerimonia, si è sentito un sussulto generale, ma poi la sposa... ha ballato felice per tutta la serata».

Dopo la cerimonia, Amy ha visitato la coppia per l'ultima volta e la mamma ha rivelato che la gravidanza è stata davvero inaspettata considerando che aveva il dispositivo intrauterino. Inoltre, non ha avuto alcun sintomo e ha messo su meno di 4kg: «In pratica è andata in bagno e a sorpresa è uscito un bambino».