Sbanda a pochi metri da casa, Massimo si schianta e muore a 55 anni

UDINE - Tragedia a pochi passi da casa per un udinese di 55 anni,, che ha perso la vita nella tarda serata di martedì nella zona di Chiavris a Udine. Erano circa le 23 quando l'uomo, che in quel momento stava rincasando a bordo della sua automobile Y10, improvvisamente, per cause al vaglio degli inquirenti, è andato a schiantarsi contro un furgone parcheggiato sul lato della strada di via Colussi, una delle laterali di via Planis.