Insight si è posata su Marte, ecco la prima immagine A bordo tecnologia italiana

di Enzo Vitale

Applausi in diretta dei tecnici Nasa, Insight si è posata su Marte: ora abbiamo una trivella che scandaglierà le profondità del pianeta rosso a 200 milioni di chilometri dalla Terra.Trascorsi i 7 minuti di terrore, la conferma è arrivata proprio dagli scienziati dell'ente spaziale statunitense.A dare l'ok dello sbarco un radiotelescopio posizionato a Canberra, in Australia, e i due mini-satelliti sperimentali cubesat che seguivano la sonda. Al monitoraggio della missione è stato coinvolto anche Srt, il Sardinia Radio Telescope posizionato in Sardegna, nella zona di Pranu Sanguni nel territorio di San Basilio in provincia di Cagliari.L'ultimo a portare a termine l'impresa era stato il rover Curiosity.Più di un lustro fa, infatti, l'altra sonda della Nasa era riuscita ad atterrare incolume su Marte. E a sei anni di distanza da quell'agosto del 2012 un altro oggetto terrestre è riuscito a posarsi sul suolo del quarto pianeta del Sistema Solare con successo. Insomma Insight è finalmente arrivata a destinazione.Insieme alla sonda, idealmente, sono anche sbarcatI due milioni e mezzo di terrestri che hanno sottoscritto il biglietto della Nasa che la navetta spaziale ha portato con sè racchiuso all'interno di un chip. Altra coincidenza, stavolta voluta, è che il nuovo arrivato si è posato a poco più di 500 chilometri da Curiosity e a qualche migliaio da Opportunity, in una zona dell'equatore chiamata Elysium Planitia, una regione scelta appositamente per la sua posizione sull'equatore marziano dove i pannelli solari potranno raccogliere al massimo l'energia di cui ha bisognoPosarsi sul suolo di Marte è una delle manovre più difficili per le sonde terrestri. La percentuale dei flop, infatti, è molto alta. In questo caso Insight ha dovuto frenare la sua velocità di parecchio: da circa 21.000 a 28 km/h.Esattamente sei mesi e 21 giorni. Questa la durata del viaggio di Insight verso il pianeta Rosso. La sonda della Nasa era partita lo scorso 5 maggio dalla base spaziale di Vandenberg in California, e il suo arrivo su Marte era previsto proprio perquesta sera, 26 novembre, alle 20.53 minuto più, minuto meno.E anche in questo affascinante e suggestivo viaggio nel Sistema Solare esterno, ancora una volta, c'è un pizzico di Italia.La regione di Marte su cui si è posato si chiama Elysium Planitia. Si tratta di un'area vicina all'equatore scelta tra le venti analizzate dai ricercatori americani. E' stata considerata la più idonea all'«ammartaggio» (un termine che non piace a tutti e a cui si preferisce il semplice atterraggio, ndr) proprio in virtù delle sue caratteristiche orografiche. Ma non solo. La zona è anche ben illuminata dai raggi del Sole necessari alla ricarica dei suoi sistemi di alimentazione di energia. Ma Insight non sarà lasciato solo, nei pressi, se così si può dire, avrà altre creature terrestri inviate sul Pianeta Rosso negli anni passati. La macchina terrestre più vicina sarà sicuramente Curiosity mentre un'altra sonda, Opportunity, si trova molto più distante ma sempre nella medesima area.Insight, acronimo di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, che tradotto in italiano sta per «Esplorazione interna mediante l’utilizzo di indagini sismiche, geodesia e trasporto di calore», ha una missione chiara e ben precisa: scoprire quello che c'è all'interno del pianeta, cosa si nasconde nel suo sottosuolo e, soprattutto, capire come si è evoluto nel corso di milioni e milioni di anni. Per questo le apparecchiature a bordo scaveranno delle buche, la più profonda delle quali arriverà sotto i quattro metri. L'idea è quella di fare un salto indietro nel tempo addirittura di 4, 5 miliardi di anni per scoprire cosa è accaduto al momento della formazione del Sistema Solare.Le fasi dello sbarco (credits Planetary Society), bisogna aggiungere sessanta per l'orario italianoIl momento più brutto in questo genere di missioni, naturalmente, è proprio l'arrivo. Se non altro per un fatto acclarato: fino ad ora solo il 40 per cento degli atterraggi, almeno per ciò che riguarda gli Stati Uniti, ha avuto successo. E' infatti risaputo che la Nasa considera questo lasso di tempo come una specie di film horror con i cosiddetti “Sette minuti di terrore”. Ad ogni modo sono state studiate tecniche di decellerazione e a far da freno alla diffiicile e problematica discesa sul pianeta saranno dapprima l'accensione di piccoli retrorazzi e poi l'apertura di un grande paracadute. Quasi simultaneamente lo scudo termico che protegge l'involucro sarà espulso e, infine, avverrà il dispiegamento delle tre zampe che hanno il compito ulteriore di attutire l'impatto con il suolo marziano.(Il momento più critico della missione così come lo immaginano i tecnici della Nasa)Come già accennato, a bordo c'è anche tecnologia italiana. E che tecnologia! Oltre a un sismografo, uno strumento per localizzare la sonda stessa, una stazone meteo e due telecamere, c'è pure LaRRI (Laser Retro-Reflector for InSight), uno strumento sviluppato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.«I microriflettori di nuova generazione come LaRRI –ha spiegato il coordinatore del progetto Simone Dell’Agnello, dei Laboratori Infn di Frascati – vengono installati su superfici planetarie per misurarne la posizione da stazioni laser che si trovano su satelliti in orbita, ad alcune centinaia di chilometri di altitudine».«A lungo termine ha replicato invece Raffaele Mugnuolo, referente per Asi-Matera-, i microriflettori serviranno a una molteplicità di scopi: ad esempio come ripetitori di superficie per investigazioni dell’atmosfera marziana, come diagnostica di comunicazioni laser dall’orbita di Marte (alternative a quelle radio) e come supporto per un ‘ammartaggio’ guidato dal laser vicino al nuovo rover Mars 2020 per una futura missione Nasa dedicata al recupero dei campioni che saranno estratti dal suolo marziano da Mars 2020, il successore del rover Curiosity che opera sul Pianeta Rosso dal 2012».«L’Europa ha un ruolo veramente rilevante in questa missione avendo realizzato i due strumenti principali, il sismometro e il sensore termico -spiega una nota dell'Istituto nazionale di Astrofisica-. In particolare, l’agenzia spaziale francese Cnes e l’Institut de Physique du Globe di Parigi hanno fornito il sismometro Seis (Seismic Experiment for Interior Structure), con contributi significativi del Max Planck Institute for Solar System Research in Germania, il Politecnico di Zurigo in Svizzera, e l’Imperial College e la Oxford University nel Regno Unito, oltre che dallo stesso Jpl. L’agenzia spaziale tedesca Dlr ha invece fornito la “talpa” con sensore termico HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), con contributi significativi dal Centro di ricerche spaziali dell’Accademie delle scienze polacca. Il Centro de Astrobiología spagnolo ha infine fornito i sensori per il vento».(Il filmato della Nasa che illustra la missione)Per gli appassionati di missioni spaziali la Nasa ha realizzato unad hoc dove è possibile controllare il count down, assistere alle fasi dell'avvicinamento e a tutto ciò che riguarda i momenti della grande avventura sul Pianeta Rosso di Insight. Ma non è finita qui. Chi non avesse troppa dimestichezza con il web potrà seguire in tivvù, su Focus, Canale 35 gratuito, lo speciale dal titolo “Marte: missione InSight” a cura di Luigi Bignami che verrà trasmesso dal Centro di controllo aerospaziale ALTEC di Torino.La programmazione dedicata al pianeta Rosso partirà già dalle 16 e 45 con documentari, approfondimenti e interviste tutte dedicate a Marte. E dopo l'arrivo di Insight, ciliegina sulla torta, seguirà un’intervista doppia a Umberto Guidoni e Paolo Nespoli. Chiusura in bellezza con il film “Capricorn One", non proprio una pelicola ideale, ma sicuramente interessante da vedere o da rivedere. Infine anche l'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica, ha messo a punto il suo canale per ladell'evento.enzo.vitale@ilmessaggero.it