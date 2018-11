Minaccia l'ex: «Lascia casa o ti ammazzo». La figlia voleva sfigurare la mamma

La sua ex moglie aveva un nuovo compagno, la figlia trentenne, sua complice, lo ha avvisato, e lui ha iniziato a perseguitarla, appostandosi sotto casa e minacciando più volte di ucciderla, armato di coltello, se non avesse lasciato il nuovo fidanzato e se non avesse lasciato la casa coniugale assegnatale dal Tribunale. È successo a Foggia, dove la polizia ha eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex marito della donna, un 55enne di Foggia, e l'obbligo di allontanamento dalla casa coniugale nei confronti della figlia della coppia.







Le indagini sono state condotte dalla squadra investigativa, in sinergia con il centro Antiviolenza di Foggia che ha offerto vittima sostegno psicologico. Oltre alle violenze, alla persecuzione e alle minacce, l'uomo aveva aizzato la figlia 30enne, che viveva con l'ex moglie, contro sua madre, al punto che la ragazza più volte ha colpito la donna con oggetti, l'ha insultata e minacciata di ucciderla e di sfigurarla con l'acido.



Le indagini hanno accertato che era stata la figlia ad avvisare suo padre che la donna aveva una nuova relazione sentimentale. L'ex marito, per questo, dopo averle negato l'assegno di mantenimento, da luglio del 2017 ha iniziato a perseguitare la donna, seguendola anche in luoghi pubblici e sul luogo di lavoro per minacciarla e ingiuriarla. La donna viveva in uno stato di terrore ed era stata costretta a rifugiarsi in casa di amiche e sorelle, e a ridurre le uscite pubbliche per paura di rappresaglie.

