Il marito dimentica di comprare le cosce di pollo per cena e lei lo pugnala

di Alix Amer

Una donna nell’est della Cina ha pugnalato a morte suo marito perché si era dimenticato di portare a casa delle cosce di. La coppia ha avuto una discussione accesa nel loro appartamento nella contea di, nella provincia di, il 13 aprile, dopo che il marito è tornato a casa a mani vuote. La donna dalle parole è passata ai fatti: ha afferrato un coltello da frutta e squarciato il cuore del marito uccidendolo. I parenti della vittima, Wu Shouchun, hanno detto che la donna, Luo, era viziata e ha un brutto carattere. «Ha colpito suo marito, ma lui non avrebbe mai reagito», ha detto il cugino diI vicini hanno anche detto che le liti tra la coppia erano quotidiani. La madre di Wu,, ha raccontato ai giornalisti che suo figlio stava partecipando a una cena di lavoro quando sua nuora gli ha chiesto di portarle delle cosce di pollo. Tuttavia, dopo il pasto, Wu ha dimenticato di comprarle. È a quel punto che lei è andata su tutte le furie. Durante la discussione, furiosa è corsa in cucina, ha afferrato un coltello e pugnalato il marito. La madre di Wu era in bagno in quel momento, ha sentito sua nuora urlare. Quando è uscita, ha visto il figlio che giaceva in una pozza di sangue. I servizi di emergenza lo hanno trasportato in ospedale, ma è arrivato già morto.La coppia, che ha un figlio e una figlia, ha spesso discusso sul fatto che la mamma di Wu vivesse con loro. Da quel momento in poi, la loro relazione si è deteriorata, anche perché il figlio voleva che restasse a casa con loro. La polizia della contea di Lujiang ha rifiutato di rivelare qualsiasi dettaglio, le indagini sono ancora in corso.