Doppio colpo al 10eLotto nelle Marche: vinti 17.500 euro, festeggiano in due province

ANCONA - Marche fortunate nell'ultimo concorso del 10eLotto: a Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino, è stato centrato un 6 Oro da 10mila euro, mentre a Corinaldo, in provincia di Ancona, si festeggia con un 6 Oro da 7.500 euro. L'ultimo concorso, riporta Agipronews, ha distribuito quasi 25,7 milioni di euro, per un totale di quasi 2,9 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.

