Nasce la prima società benefit in campo medico-scientifico: obiettivo la tutela dell'ambiente delle persone più svantaggiate

L'idea è della Dynamicom Education che forma la classe medica del futuro. "Riduzione dell'uso della carta e risparmio sui trasporti i nostri primi obiettivi", spiega il presidente del Cda, Giorgio Maggiani. Presto verranno avviate anche iniziative per non buttare via gli avanzi di congressi ed eventi...

La formazione medico-scientifico si allinea ai tempi moderni.

Dall'esperienza di Dynamicom Education, nasce una società benefit che guarda con attenzione a questioni importanti come la sostenibilità e la responsabilità di impresa: "Ci siamo resi conto -spiega Giorgio Maggiani che dell'azienda è socio e presidente del Cda- che l'utenza è diventata ormai attenta a questi temi. E così, spinti anche da una nostra sensibilità consolidata negli anni, abbiamo deciso, insieme a Gianluca Soldà e a mia figlia Martina, di costituire una realtà che potesse avere come obiettivo la difesa dell'ambiente. Un concetto che deve essere per tutti prioritario ma che per noi, che formiamo la classe medica del futuro, deve essere, senza ombra di dubbio, la stella polare da seguire".

La società benefit è una società di persone o di capitali che affianca allo scopo lucrativo una o più finalità utili per la comunità: "Noi -spiega Maggiani- partiamo con azioni che intendono rispettare l'aria che respiriamo. Puntiamo sul risparmio della carta e sulla riduzione degli spostamenti che, come è noto, producono anidride carbonica. Le nostre riunioni faranno maggior uso delle piattaforme che la tecnologia ci offre e ogni annotazione o ogni messaggio viaggeranno su software specializzati che creeranno un database di facile consultazione. Ma non solo. Gli eventi conviviali, che organizzeremo d'ora in avanti, non vedranno più sprechi di alcun tipo e gli avanzi, che inevitabilmente restano, non saranno buttati, come spesso accade, ma verranno raccolti e devoluti ad associazioni importanti come la Caritas o, ancora, il Banco alimentare".

La definizione degli obiettivi, con il cambio dello Statuto, sono del resto elementi essenziali per la nascita di una società benefit: "Noi -afferma ancora Maggiani- vogliamo fornire un esempio virtuoso in senso assoluto ma anche per il settore in cui, da decenni, operiamo. Vogliamo insomma generare un effetto domino che riguardi ovviamente la nostra azienda ma anche i collaboratori e gli stakeholder con cui, ogni giorno, ci relazioniamo. Il tutto nella massima trasparenza, come prevedono le norme vigenti, e nel rispetto di ogni sensibilità. Nel corso degli anni, poi, aumenteremo le iniziative, puntando ad esempio sul riuso e sull'elettrico. Siamo insomma solo agli inizi di un percorso che vuole rendere moderno e puntuale la nostra attività, andando nella direzione che i nostri giovani ci stanno, ormai da tempo, indicando con passione e fermezza. Per un mondo migliore".