Madre e figlio trovati morti a Lecco, ipotesi incidente domestico con il montascale: indagano i carabinieri

LECCO - Sono Vilma Martinoli e il figlio Davide Bonesi le vittime di un probabile incidente domestico consumatosi questa mattina nella loro abitazione a Valgreghentino, un piccolo comune collinare della provincia di Lecco in Lombardia. Stando ai primi riscontri, si sarebbe trattato di un incidente collegato al montascale, utilizzato anche perché la donna era costretta a stare in carrozzina. L'anziana e il figlio, che convivevano, sono stati trovati morti nella loro casa in via don Carlo Sala. Nessun margine d'intervento per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La tragedia

L'incidente sarebbe avvenuto mentre il figlio di 54 anni stava cercando di aiutare l'anziana madre, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell'abitazione. A dare l'allarme è stato il marito della donna quando si è reso conto dell'accaduto. Sul luogo della tragedia è intervenuto, oltre al sostituto procuratore Simona Galluzzo, il sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo. All'origine dell'accaduto potrebbe esserci stato un malfunzionamento del montascale. Il figlio, nel tentativo di salvare la madre, sarebbe a sua volta caduto ed entrambi sono morti.