Malore mentre fa il bagno, muore davanti a centinaia di persone

LIGNANO SABBIADORO - Un uomo, di 65 anni, di cui non sono state rese note le generalità in attesa di avvisare i famigliari, è morto questa mattina a Lignano Sabbiadoro (Udine) mentre stava facendo il bagno nella zona di Pineta. Si ipotizza sia stato ucciso da un malore; sono state escluse responsabilità di terzi. La vittima è stata trascinata dalla corrente fino all'ufficio 6 della spiaggia, in mezzo a centinaia di bagnanti. Gli assistenti di spiaggia lo hanno subito avvistato e riportato a riva. Il corpo è stato protetto e schermato alla vista dei bagnanti, grazie ad alcuni ombrelloni, in attesa dell'arrivo delle pompe funebri.