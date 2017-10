Malati di smartphone Un utente su quattro lo usa sette ore al giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Siamo malati di smartphone. Quasi la metà degli utenti lo usa in media 5 ore al giorno, che salgono a 7 per circa un utente su quattro (il 26%). I più assidui sono i paesi emergenti che hanno meno mezzi tecnologici e usano il dispositivo mobile anche al posto dei computer. L'assiduità verso i telefoni 'smart' è testimoniata da uno studio di Counterpoint Research condotto su 3500 utenti di tutto il mondo.Secondo l'indagine, navigazione internet e il gioco rappresentano le attività giornaliere più popolari in tutte le nazioni con percentuali di utilizzo rispettivamente del 64% e del 62%. A seguire la consultazione della e-mail (56%) e i servizi di messaggistica (54%). Altro dato messo in evidenza dallo studio riguarda la durata del ciclo di vita medio dello smartphone che si riduce a soli 21 mesi. La spesa annua sui nuovi smartphone supera 370 miliardi di dollari.