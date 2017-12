La denuncia di un padre: «Mia figlia sparita da cinque anni, mia ex l'ha portata via»

di Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGONZA - Quando aveva solo un anno, la, èin patria ed è. Su di lei pende un mandato di cattura internazionale e una “taglia” di diecimila euro. Ma dopo 5 anni il padre,, agente di commercio di, non ha ancora potuto riabbracciare la sua bambina. «Ho vinto in tutte le sedi giudiziarie, sia in Italia che in Ungheria, ma nessuno sta facendo nulla. Sono completamente abbandonato al mio destino». «Nei confronti della mia ex pende un mandato di cattura internazionale, ottenuto dal sostituto procuratore Giorgio Falcone, per sequestro di persona e sottrazione di minore. In questi ultimi mesi ho scritto al Ministro Alfano, ho scritto a Papa Francesco, ho chiesto aiuto a tutte le istituzioni italiane per poter riavere mia figlia, ma ad oggi un altro Natale è passato senza sapere dove sia la mia Chantal. - Non so nemmeno se sta bene, se va a scuola; niente di niente. È un’angoscia che non mi abbandona mai».