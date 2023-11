Ha 22 anni ma ne dimostra 10, lo strano caso di Lyndsey Ashton. Il marito: «Sembra una bambina e tutti si indignano quando ci vedono»

I due coniugi si sono conosciuti da adolescenti e si sono fidanzati quando lei aveva 16 anni e lui 21. Sposati dal maggio del 2022, Lyndsey e Jonathan si sono dati da fare per costruire una famiglia numerosa e oggi sono in quattro: mamma, papà e due figli. Nonostante i 22 anni di Lyndsey Ashton, il suo aspetto da bambina fa sì che in molti guardino alla coppia con sospetto e disapprovazione ogni volta che si trovano in pubblico. Chi non conosce l'età della giovane donna, infatti, dà per scontato che il 27enne sia coinvolto in una relazione romantica con una bambina. La storia è raccontata dal Mirror.

La malattia e le difficoltà della coppia

Quando aveva cinque anni, alla moglie è stato diagnosticato un raro tumore che ha bloccato il normale funzionamento dei suoi ormoni. Per questo motivo, all'età di 22 anni, Lyndsey Ashton non arriva al metro e cinquanta e in generale ha un aspetto infantile.

I coniugi Ashton hanno raccontato la loro storia nello show televisivo Love Don't Judge (Ama, non giudicare). Il marito ha dichiarato: «Non mi disturba affatto che Lyndsey sia piccolina. Siamo tutti diversi fisicamente, no?»

Il cassiere di 27 anni, Jonathan, deve però affrontare molte critiche quando si mostra in pubblico con sua moglie, o anche pubblicando una foto insieme alla sua famiglia.

La maternità

La ragazza spiega: «Le persone danno per scontato che John mi veda come una bambina e che non possiamo essere felici».

Quando Lyndsey era incinta, delle persone hanno addirittura iniziato a urlargli contro e per questo la coppia ha scelto di uscire molto meno. La pubblicazione del video della gravidanza, che è andato virale, ha ricevuto moltissimi commenti negativi. Alcuni dicevano che Lyndsey sarebbe stata «una mamma terribile dato che sembra lei stessa una bambina».

Però, spiega John, tutte le difficoltà sono facili da accantonare dato l'amore che li lega. Anche lui, la prima volta che l'ha vista, ha pensato avesse 12 o 13 anni e si è preoccupato quando la mamma di Lyndsey gli ha domandato se fosse single. Il ragazzo poi spiega che aver sentito la storia dietro l'aspetto di Lyndsey ha cambiato il modo in cui la guardava.

Da parte sua, Lyndsey ha spiegato quanto sia stato difficile affrontare la malattia, soprattutto dopo aver perso i capelli per la chemioterapia: «Nessun ragazzo mi voleva, pensavano tutti "No, è troppo piccola, non voglio qualcuno che sia così magro, sembra un ramo", e ovviamente ho perso fiducia in me stessa».