Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, martedì 13 giugno. Scopri le quote

La caccia al colpo che può cambiare la vita prosegue. Lotto SuperEnalotto , oggi,, riparte l'inseguimento al jackpot che ha superato quota 41 milioni. Si punta alla fortuna con la caccia ai numeri vincenti che saranno estratti questa stasera,, come sempre a partire dalle ore 20.

Dopo il jackpot al SuperEnalotto centrato sabato 27 marzo (un colpo che ha fruttato da 73.808.593,28 euro), è tempo di nuove giocate a caccia della fortuna con il jackpot che ha raggiunto come detto 42 milioni e 500mila euro.

Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto: è tutto pronto per l'estrazione di oggi (martedì 13 giugno) fissata come al solito alle ore 20. Segui dunque l'appuntamento su corriereadriatico.it.

LOTTO, RUOTE E NUMERI DI OGGI MARTEDI' 13 GIUGNO 2023

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri sono ufficiali solo dopo la vidimazione da parte della commissione di vigilanza

SIMBOLOTTO

Nel mese di giugno abbinato alla ruota di Napoli

SUPERENALOTTO, COMBINAZIONE VINCENTE DI OGGI, MARTEDI 13 GIUGNO 2023

Numero Jolly

Numero Superstar

Vinto il Jackpot da 42,5 milioni

Il SuperEnalotto regala un Jackpot da oltre 42,5 milioni di euro: la sestina vincente, come riporta agipronews, è stata realizzata a Teramo, in via Statale 80.

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, MARTEDI' 13 GIUGNO 2023

Si tratta del terzo “6” del 2023: l’ultimo Jackpot risale al 25 marzo scorso, quando sono stati vinti 73,8 milioni. Solo poche settimane prima, il 16 febbraio, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore.







Numero oro

Numero doppio oro

EXTRA I NUMERI VINCENTI DI OGGI, MARTEDI' 13 GIUGNO 2023





