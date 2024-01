Lotto e SuperEnalotto, stop per l'Epifania: la prossima estrazione sarà lunedì 8 gennaio

Saltano le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10elotto di oggi, sabato 6 gennaio 2024: per legge infatti, non ci possono essere estrazioni nei giorni festivi. le prossime estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10elotto si terranno lunedì 8 gennaio 2024 e - da ricordare - dalla prossima settimana ricominceranno anche le estrazioni del venerdì del Superenalotto. Non sarà l'unica variazione al calendario delle estrazioni dell'anno, ma per il prossimo cambiamento dovremo attendere giovedì 25 aprile 2024.