Lo sposo lancia il bouquet tutti scappano ma l'amico fa qualcosa di incredibile

Undecisamente poco convenzionale, a cominciare dal fatto che a lanciare ilnuziale non è stata la sposa, bensì lo. Quello che accade dopo, però, va oltre l'immaginazione.Al matrimonio di, due giovani che hanno deciso di coronare il loro amore dopo qualche anno di relazione, c'erano anche i compagni di squadra dello sposo, che gioca come attaccante nelle categorie dilettantistiche. La coppia aveva deciso di andare contro la tradizione, lasciando allo sposo e ai suoi amici l'onore (o l'onere?) del lancio delMattia ha così deciso di sparare il bouquet in aria, con gli amici pronti a dileguarsi dal punto in cui il mazzo di fiori sta per cadere. Solo uno di loro, Lorenzo, compagno di squadra di Mattia, aveva deciso di restare esattamente al centro dell'area in cui stava cadendo il bouquet. Ed il motivo è presto spiegato: con un grande gesto, che mette in mostra coordinazione e doti acrobatiche, il ragazzo riesce a calciare il bouquet al volo, in mezza rovesciata. Un fuoriprogramma nuziale che è diventato subito virale su diversi social, da Facebook a Instagram.