Stava camminando con la moglie, discutendo, a fianco dei binari sul ponte della Libertà. All’improvviso è salito sui binari proprio mentre dalla stazione di Santa Lucia stava arrivando un treno diretto a Vicenza, che l’ha investito. È morto così mercoledì sera - 25 gennaio - attorno alle 23.30, Oscar Stanziani, 49 anni, noto ristoratore veneziano.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Palpeggia la figlia minorenne, padre fanese (spesso ubriaco) condannato a 2 anni e 6 mesi





IL FATTO

Lui e la moglie erano in macchina sul ponte della Libertà in direzione Mestre. Si sono fermati subito dopo il secondo autovelox e sono scesi, iniziando a passeggiare - concitati - nel camminamento che c’è tra l’asfalto e la ferrovia. Dopo alcuni metri, la decisione del ristoratore di scavalcare la muretta di separazione e cominciare a muoversi sulla massicciata. L’arrivo del treno diretto nel capoluogo berico è stato fatale.

L’incidente, nonostante sia successo in un orario nel quale la circolazione non è di punta, ha paralizzato sia i treni sia i collegamenti tra Venezia e Mestre per permettere i soccorsi e i rilievi. Tre tram sono rimasti bloccati per diversi minuti e una coda di auto ha riempito il ponte dal punto dell’incidente fino quasi a Venezia.



LE INDAGINI

Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia ferroviaria di Venezia, anche perché ci sono più aspetti da chiarire. Il primo: come mai Stanziani abbia deciso di lasciare il passaggio pedonale che affianca la ferrovia per salire sui binari. Possibile, poi, che non si sia accorto dell’arrivo del treno? L’investimento è classificato come un incidente: le testimonianze raccolte dagli agenti arrivati sul ponte hanno infatti chiarito come il quarantanovenne ristoratore non si sia gettato verso il treno, vedendolo arrivare. L’ipotesi più probabile è che sia stato agganciato o risucchiato dallo spostamento d’aria causato dal passaggio del convoglio.



IL RICORDO

«Era un bravo ragazzo - racconta Domenico Stanziani, cugino di Oscar e titolare del noto ristorante Al Colombo - Era un imprenditore del nostro settore, un ragazzo vigoroso, con voglia di fare. Ha conosciuto sua moglie qui da noi: lei lavorava al banco e lui veniva a trovarla. Si erano spostati, avevano avuto una figlia e anche una nipote, per noi è una giornata difficile quella di oggi».



Oscar Stanziani, abruzzese, era originario di Villa Santa Maria, «paesino - come raccontava sempre - dove nacque San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d’Italia». A Venezia aveva inaugurato nel 2002 il Planet Pub in calle Casselleria, a Castello, locale che ha poi lasciato nel 2013 e dove, ieri, è arrivata la notizia.

La vittima