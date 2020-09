Liquirizia, uomo di 54 anni morto: ne mangiava una confezione e mezzo al giorno

Una storia incredibile che arriva dagli Usa. «Ucciso» dalla passione per la liquirizia: negli Stati Uniti un uomo di 54 anni senza alcun precedente sintomo, è morto improvvisamente in un fast food per arresto cardiaco. Riportato sul New England Journal of Medicine, il caso è stato ascritto all'esagerato consumo di liquirizia: i medici dicono che l'uomo ne mangiava una confezione e mezzo al giorno.

un eccesso di acido glicirrizico o glicirrizzinico

, il principio base della radice della liquirizia, che può dare pressione alta, deficit grave di potassio, aritmie fatali, blocchi renali e altri disturbi, tutti documentati nel 54enne al momento della sua morte.

