Lilli Gruber risponde a Giorgia Meloni: «Attacco pericoloso, ma la aspetto a Otto e Mezzo»

Non si placa la polemica tra Giorgia Meloni e Lilli Gruber, dopo che la premier in mattinata aveva attaccato la conduttrice de La7 in un post su Facebook. La giornalista, in una nota, ha replicato alla presidente del Consiglio e lo ha fatto senza giri di parole: «Ringrazio Giorgia Meloni per l'attacco che considero una prima dimostrazione della sua volontà di aprire un dialogo costruttivo con la stampa, un esercizio di democrazia al quale lei è poco abituata. Le porte di 'Otto e mezzo' sono sempre aperte».

Gruber replica a Meloni

«Ritengo comunque che sia sempre pericoloso, per il buon funzionamento democratico, quando un/una presidente del Consiglio attacca direttamente la stampa e singoli giornalisti.

«Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di 'cultura patriarcale' della mia famiglia. Davvero senza parole», aveva scritto Meloni sulla sua pagina Facebook, postando una foto famigliare.