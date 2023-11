Leucemia fulminante, Angelo muore a 11 anni: stroncato in due giorni dalla malattia. L'intero paese in lutto

E' morto per una leucemia fulminante, Angelo Luongo, aveva 11 anni, e la sua scomparsa ha gettato nel profondo sconforto i suoi genitori, e tutta la comunità di Centola, in provincia di Salerno. Appena due giorni fa il bambino era al letto, ma non rispondeva ai suoi genitori, che allarmati, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, scrive il Giornale del Cilento.

Cure inutili

Dopo un trasferimento d’urgenza a Vallo della Lucania e successivamente all'ospedale Santobono di Napoli, dove questa mattina, Angelo è deceduto, lasciando la sua famiglia in un dolore angosciante, perché in pochissime ore, il bambino è stato ucciso da una malattia incurabile.

Le condoglianze della comunità

Tanti i messaggi di solidarietà e speranza che hanno invaso i social nelle scorse ore, a testimonianza della grande partecipazione e dell’unità di Centola nei confronti dell'undicenne, che davanti a sè aveva tutta la vita.Dall'amministrazione del comune salernitano, la nota in seguito alla morte di Angelo: «Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringono al dolore che ha colpito la famiglia Luongo per la perdita del caro Angelo. Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita. Si proclamano il lutto cittadino per i giorni 22 e 23 novembre. Grazie Angelo per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi».