Due giorni di lutto cittadino per la scomparsa di Angelo a soli 11 anni

Una tragedia immane ha colpito la comunità di Centola. Dal Santobono di Napoli è arrivata la notizia della scomparsa di Angelo Luongo. Aveva solo 11 anni. A strapparlo per sempre all'amore dei suoi cari una leucemia fulminante. Due giorni fa era a letto, i genitori hanno provato a svegliarlo, ma si sono resi conto che qualcosa non andava. Allora hanno subito avvertito i soccorsi.

Dopo un trasferimento d’urgenza a Vallo della Lucania e successivamente al Santobono di Napoli, purtroppo ieri è sopraggiunto il decesso, lasciando attonita la sua famiglia e gettando nel dolore l’intera comunità locale. La vicenda ha sconvolto profondamente gli abitanti di Centola, che seguivano con apprensione ogni aggiornamento sulla salute del giovane. I messaggi di solidarietà e speranza hanno invaso i social nelle scorse ore, testimoniando la partecipazione e l’unità della comunità di fronte a questa dolorosa perdita.

Il sindaco Rosario Pirrone ha proclamato due giorni di lutto cittadino.«Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita.

Grazie Angelo per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi".