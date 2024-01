Quali sono i lavori più richiesti in Italia? La nuova classifica LinkedIn con tutte le ultime tendenze

L’elenco dei lavori in aumento di LinkedIn del 2024 rivela i titoli di lavoro in più rapida crescita negli ultimi cinque anni e le tendenze che definiscono il futuro mondo del lavoro.

Il mondo del lavoro sta cambiando: da come e dove svolgiamo il nostro lavoro, alle competenze necessarie per andare avanti. In effetti, i dati di LinkedIn mostrano che le competenze professionali sono cambiate del 25% dal 2015 e si prevede che cambieranno del 65% entro il 2030 a livello globale. Nel frattempo, l’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dell’automazione ha creato nuove opportunità e sfide per i professionisti e le aziende che cercano di prepararsi per il futuro.

Le nuove competenze

Con molti professionisti in cerca di un nuovo lavoro nel 2024, il nuovo anno rappresenta un’opportunità per un nuovo inizio. È qui che entra in gioco il nostro elenco Lavori in ascesa, che utilizza dati esclusivi di LinkedIn per classificare i lavori in più rapida crescita negli ultimi cinque anni. L'elenco svela le tendenze che definiscono la direzione in cui è diretta la forza lavoro e approfondimenti sulle opportunità emergenti, sia che tu stia cercando di dare una svolta, rientrare nel mondo del lavoro o investire in competenze per rendere la tua carriera a prova di futuro.

FRANCIA

Direttore delle vendite

Cosa fanno: i responsabili delle vendite devono identificare nuove leve di crescita per un'azienda. Contattano i potenziali clienti, determinano le loro esigenze e negoziano i contratti fino alla firma. | Competenze più comuni: Business-to-Business (B2B), Customer Relationship Management (CRM), Prospezione delle vendite | Distribuzione per genere: 34% donne; 66% uomini | Anni mediani di esperienza pregressa: 2,4 | Disponibilità di lavoro remoto: 63,6%

Cosa fanno: uno specialista in ammissione gestisce il reclutamento di futuri studenti per un istituto di istruzione superiore. | Competenze più comuni: ammissioni, reclutamento, prospezione delle vendite | Distribuzione per genere: 53% donne; 47% uomini | Anni mediani di esperienza pregressa: 2,5 | Disponibilità di lavoro remoto: 25,6%

Intermediario energetico

Cosa fanno: gli intermediari energetici negoziano contratti e condizioni con i fornitori di energia per garantire le migliori tariffe e condizioni per i loro clienti. | Competenze più comuni: intermediazione, prospezione delle vendite, negoziazione dei contratti | Distribuzione per genere: 37% donne; 63% uomini | Anni mediani di esperienza pregressa: 2,3 | Disponibilità di lavoro remoto: 50%

GERMANIA

Responsabile della sostenibilità

Cosa fanno: i manager della sostenibilità pianificano, controllano e valutano la strategia di sostenibilità di un'azienda, che è in linea con i suoi valori e fissa obiettivi di sostenibilità misurabili. | Competenze più comuni: Reporting di sostenibilità, Sostenibilità aziendale, Consulenza sulla sostenibilità | Attuale distribuzione di genere: 55% donne; 45% uomini | Anni mediani di esperienza pregressa: 4 | Disponibilità di lavoro remoto : 9,7%

Analista della sicurezza informatica

Cosa fanno: gli analisti della sicurezza informatica implementano standard di sicurezza, identificano e valutano i fattori di rischio e scoprono le vulnerabilità per proteggere la propria organizzazione da attacchi informatici esterni. | Competenze più comuni: Splunk, Security Information and Event Management (SIEM) , IBM QRadar | Attuale distribuzione di genere: 15% donne; 85% uomini | Anni mediani di esperienza pregressa: 3,5 | Disponibilità di lavoro remoto: 15,4%

Cosa fanno: i consulenti del settore pubblico forniscono consulenza ai comuni o alle autorità su temi come la digitalizzazione e il consolidamento del bilancio. Supportano inoltre il settore pubblico nell’ottimizzazione di strutture e processi. | Abilità più comuni: PRINCE2, Scrum, BPMN | Attuale distribuzione di genere: 46% donne; 54% uomini | Anni mediani di esperienza pregressa: 2,4 | Disponibilità di lavoro remoto: 5,1%

IRLANDA

assistente sociale

Cosa fanno: un assistente sociale è in genere un operatore del settore pubblico o del volontariato responsabile di fornire servizi sociali a individui e famiglie bisognosi, valutare le loro situazioni, sviluppare piani per affrontare e migliorare il loro benessere, collegarli alle risorse pertinenti e monitorare i progressi per garantire un'efficace sostegno e assistenza. | Competenze più comuni: Case Management, Servizi Sociali, Ricerca Legale | Distribuzione per genere delle assunzioni al 2023: 68% donne; 32% maschi | Anni mediani di esperienza pregressa: 2 | Disponibilità di lavoro ibrido: 100%

specialista dell'apprendimento

Cosa fanno: uno specialista dell'apprendimento progetta e implementa programmi di formazione, workshop e risorse per migliorare le competenze tecniche e le conoscenze dei dipendenti, promuovendo l'apprendimento e lo sviluppo continui all'interno di un'azienda. | Competenze più comuni: Progettazione didattica , E-Learning , Sistemi di gestione dell'apprendimento | Distribuzione per genere delle assunzioni al 2023: 78% donne; 22% maschi | Anni mediani di esperienza pregressa: 4 | Disponibilità di lavoro ibrido: 62%

Direttore Commerciale

Cosa fanno: un Chief Commercial Officer supervisiona e definisce le strategie delle attività commerciali di un'azienda, guidando gli sforzi nelle vendite, nel marketing e nello sviluppo del business per favorire la crescita dei ricavi e migliorare la competitività sul mercato. | Competenze più comuni: Strategia aziendale , Strategia , Sviluppo aziendale | Distribuzione per genere delle assunzioni al 2023: 16% donne; 84% maschi | Anni mediani di esperienza pregressa: 5 | Disponibilità di lavoro ibrido: 40%

ITALIA

Rappresentante per lo sviluppo aziendale

Cosa fanno: i rappresentanti dello sviluppo aziendale cercano potenziali nuovi clienti, offrendo prodotti adatti alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita. | Competenze più comuni: Vendite, Lead Generation, B2B | Attuale distribuzione di genere: 53% donne; 47% maschi | Anni mediani di esperienza pregressa: 2,4 | Disponibilità di lavoro da remoto: 40,3%

Ingegnere dell'intelligenza artificiale

Cosa fanno: gli ingegneri dell’intelligenza artificiale utilizzano modelli di intelligenza artificiale e machine learning per sviluppare soluzioni che possano aiutare le aziende ad aumentare la propria efficienza. | Competenze più comuni: Visione artificiale, Apprendimento automatico, Elaborazione del linguaggio naturale | Attuale distribuzione di genere: 25% donne; 75% maschi | Anni mediani di esperienza pregressa: 1,7 | Disponibilità di lavoro remoto: 21,7%



Analista della SOC

Cosa fanno: gli analisti SOC si occupano della sicurezza informatica aziendale, monitorando le attività su siti Web, server e database per possibili minacce. | Competenze più comuni: Sicurezza IT, Gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) , Sicurezza della rete | Attuale distribuzione di genere: 25% donne; 75% uomini | Anni mediani di esperienza pregressa: 2,6 | Disponibilità di lavoro remoto: 16,7%