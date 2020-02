Mamma si sente male in casa, il figlio di 8 anni chiama il 112 e la salva seguendo le indicazioni dell'operatore

La mamma si è sentita male ma il figlio di 8 anni ha mantenuto il sangue freddo, ha chiamato i soccorsi e le ha salvato la vita. Il bambino, che viene dalla provincia di Alessandria, si trovava solo con la madre quando la donna ha avuto un malore svenendo a terra. Il piccolo non si è perso d'animo e ha chiamato il 112 spiegando agli operatori quello che era successo.







Poco prima aveva chiamato anche il papà. Il bimbo ha chiamato prima lui, così l'uomo ha allertato i soccorsi dicendo che la moglie si era sentita male mentre era sola con il figlio a casa. L'aituo del bambino è stato però fondamentale: il piccolo coraggioso ha saputo dare tutte le informazioni necessarie ai sanitari perché capissero di cosa si trattava e una volta a casa ha subito aperto loro la porta permettendogli di mettere in salvo la mamma.



Il bimbo ha eseguito tutte le indicazioni per aiutare la madre. La donna ha avuto delle convulsioni e i sanitari gli hanno spiegato cosa fare per evitare che si facesse ulteriormente male, e lui ha eseguito tutto alla lettera. Trasportata in ospedale si è ripresa e ora sta bene e tutto grazie al coraggio del suo bambino. Ultimo aggiornamento: 16:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA