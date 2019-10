William e Kate in Pakistan, il dettaglio che non sfugge: «proprio come Lady D»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

volano inper un viaggio istituzionale e, appena giunti a Islamabad, dimostrano di tenere davvero molto alla tradizione e alla memoria. In molti, infatti, hanno notato subito il completo indossato da, ma dietro la scelta della moglie delci sono ragioni ben precise, ignote ai più.Solo i più attenti e i più esperti della famiglia reale britannica hanno notato che l'abito indossato danon solo rispetta la tradizione del, essendo realizzato in stile shalwar-kameez, ma sembra essere soprattutto un omaggio a. Il completo, infatti, è stato realizzato dalla stessa casa di moda che ha realizzato molti degli abiti che indossava la principessa del Galles.Il primo a ricevere a Islamabad iè stato il ministro degli Esteri pakistano, Shah Mahmoud Qureshi. Successivamente,incontreranno il primo ministro, Imran Kahn, e il presidente, Arif Alvi. Nella serata di oggi, il primogenito di Carlo e Diana pronuncerà un discorso ufficiale, in parte già anticipato da diversi media, tra cui il Telegraph : «Sono tanti gli aspetti che legano il Regno Unito e il Pakistan, due nazioni che saranno sempre unite da un sincero sentimento d'amicizia. Non posso che ammirare il vostro paese, che può vantare paesaggi di ogni genere, dai deserti ai ghiacciai, ma anche personaggi illustri, come Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice di sempre di un premio Nobel per la pace».