Kanga, caso in Coppa d'Africa: il giocatore della Stella Rossa dichiara di essere nato nel '90 (ma la madre è morta 4 anni prima)

Nuovo caso nel mondo del calcio. Il centrocampista della Stella Rossa Guélor Kanga Kaku è stato convocato dalla Confederazione del calcio africano per presunta falsificazione dei documenti di nascita. Nello specifico il calciatore gabonese ha dichiarato di essere nato nel 1990, dato che non coincide con i documenti ufficiali in possesso del governo, secondo cui la mamma sarebbe morta nel 1986. Alcuni documenti addirittura proverebbero che Kanga sarebbe nato a Kinshasa (Congo) nell'ottobre 1985. Il giocatore non sarebbe quindi neppure gabonese (come da lui stesso dichiarato) ma congolese e il suo nome non sarebbe esattamente quello dichiarato, bensì Guélor Kiaku Kiaku Kiangana.

Già nel 2021 la Federcalcio congolese aveva rivolto accuse contro il Gabon per aver falsificato i documenti d'identità di Guélor Kanga. Adesso è entrata in gioco la CAF che ha deciso di aprire un'indagine, convocando il giocatore per scavare a fondo nella questione. Il caso è aperto.