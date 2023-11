Influencer brasiliana muore per arresto cardiaco a 29 anni dopo una liposuzione al ginocchio

L'influencer brasiliana e star dei reality Luana Andrade è tragicamente morta a seguito di un'operazione fallita per rimuovere il grasso dal ginocchio. Aveva 29 anni. Secondo quanto riferito da Globo 1, si sarebbe recata lunedì all'ospedale São Luiz di San Paolo per sottoporsi ad un'operazione di liposuzione al ginocchio effettuata da un chirurgo e anestesista privato assunto dalla famiglia.

Il disastro si è verificato dopo che la donna è andato in arresto cardiaco due ore dopo l’intervento, secondo una dichiarazione dell’ospedale. I chirurghi hanno interrotto bruscamente la procedura e condotto test sul paziente, che ha rivelato di aver subito una trombosi massiccia, quando i coaguli di sangue bloccano le vene o le arterie.

Embolia polmonare

Successivamente è stata trasferita in terapia intensiva, ma è morta poco dopo martedì alle 5:30. La causa ufficiale della morte di Andrade è stata dichiarata un'embolia polmonare, un improvviso blocco arterioso che di solito si verifica dopo che un tessuto si stacca dalle vene della gamba e arriva ai polmoni.

L'influencer è conosciuta per aver gareggiato nel reality show di appuntamenti “Power Couple Brasil 6” nel 2022 con il suo fidanzato uomo d'affari João Hadad.

Nel frattempo, ad aprile Andrade ha annunciato sui social media di essere stata assunta come assistente di scena per il programma “Domingo Legal” su SBT. Ha anche fatto la modella e aveva il suo marchio di abbigliamento.

"Sono distrutto e sto vivendo il mio più grande incubo", ha scritto su Instagram il fidanzato in lutto dell'influencer João Hadad . “Un pezzo di me se n’è andato. È con grande rammarico e tanto dolore nel cuore che dico addio alla mia Luana, la mia principessa, la mia bellissima…”. Ha aggiunto: “Sono passati due anni al tuo fianco e non ho parole per esprimere quanto fossi felice… Abbiamo costruito una bellissima storia e vissuto intensamente i nostri sogni. Sei più di una ragazza e sarai sempre una compagna per la vita, amore mio".

Anche la stella del calcio brasiliano Neymar ha pianto la prematura scomparsa di Andrade sui social media, ha riferito Globo 1. "Giornata triste, con due pessime notizie", ha scritto. “Prima c'è stata l'aggressione che hanno subito i genitori di Bru [Bruna Biancardi], ma grazie a Dio sono tutti salvi! Secondo, la morte di un amico. Le mie condoglianze a tutta la famiglia, che Dio accolga Luana a braccia aperte”.