Schianto tra due auto, una finisce fuori strada: tre morti e una ferita grave. Tra le vittime anche una minorenne

VASTO - Dramma in Abruzzo. Tre persone sono morte in un incidente stradale verificatosi in serata lungo la strada Statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Vasto nei pressi del parcheggio Casarza. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Jeep Renegate e una Bmw coupe.

Cosa è successo

Una Jeep Renegate, per motivi al vaglio dei carabinieri della locale stazione, è finita fuori strada dopo lo scontro con una Bmw Coupé.

Le vittime

Tre le persone morte tra cui una minorenne, una ferita che è stata trasferita in gravi condizioni al San Pio ed una illesa.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto. La strada è chiusa al traffico.