Milano, schianto all'alba: auto sul marciapiede all'incrocio, strage sfiorata

Ultimo aggiornamento: 10:55

Uno spaventoso incidente stradale a Milanoall'alba di domenica. Due auto, una Opel di colore bianco e una Fiat Panda nera, si sono scontrate all'incrocio tra viale dei Mille e via Marcona, nella zona est della città. Probabilmente una mancata precedenza all'incrocio o un attimo di distrazione, in un crocevia in cui spesso si verificano incidenti stradali. Le due auto nello schianto sono finite sul marciapiede: fortuna ha voluto che a quell'ora nessun pedone fosse a passeggio, altrimenti sarebbe stato falciato in pieno.Lededicato al transito dei pedoni.Sul posto le ambulanze e la poliper verificare l'esatta dinamica. Feriti gli occupanti dei due mezzi. Sono dovuti intervenire anche i tecnici per ripristinare l'impianto semaforico andato completamente in tilt.