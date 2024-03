Esce di casa per raggiungere la fidanzata in discoteca, ma muore in un incidente: Emanuele aveva 23 anni

Era uscito di casa domenica mattina alle 6.30 per raggiungere la fidanzata in discoteca. Il suo viaggio però si è interrotto a metà strada. Emanuele Fanari, 23 anni, è rimasto vittima di un incidente nel quale ci ha rimesso la vita. È successo in prossimità dell’incrocio con la provinciale per Pabillonis, località di Murta ‘e Canna (Sud Sardegna).

L'incidente a Pabillonis

Emanuele, riporta l'Unione Sarda, stava guidando la sua Peugeot 206 quando, per motivi da accertare, è finito fuori strada ad alta velocità. Ha travolto un cartello stradale e si è ribaltato più volte tra i campi, restando ucciso. Sull'asfalto nessun segno di frenata. «Eri così giovane ma così gentile e disponibile. In azienda lascerai un vuoto incolmabile». «Era un bravo ragazzo», ha commentato il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti. Emanuele era il più piccolo di quattro fratelli. Lascia mamma Ivana e papà Tonino.