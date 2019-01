Esce con le stampelle dal centro di riabilitazione Donna investita e uccisa

di Luca Pozza

TORRI DI QUARTESOLO - Ancora una vittima sulle strade del Vicentino. Una signora di 55 anni, residente nel capoluogo berico, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi 15 gennaio, attorno alle 11.30, in un incidente stradale avvenuto a Marola di Torri di Quartesolo, uno dei paesi dell'hinterland di Vicenza.



Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale di Torri, la donna, che si muoveva con le stampelle, era appena uscita da un centro di riabilitazione per alcune cure quando è stata investita in Via Po, all'altezza dell'Istituto Effettà, da un'utilitaria, una Ford Fiesta, che giungeva da Vicenza. Il pedone è stato caricato sul cofano e dopo aver infranto il parabrezza con il corpo e con il capo, è volato per diversi metri in avanti, rovinando a terra sull'asfalto: immediato l'allarme a Suem 118 dell'ospedale San Bortolo, che ha inviato sul posto un'ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto che accertare il decesso, che probabilmente è stato immediato.



La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione della salma, che è potuto avvenire dopo nulla il nulla osta del p.m. di turno. Del tragico fatto la Procura berica aprirà un fascicolo per omicidio stradale.

