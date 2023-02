Tragedia nella notte a San Donà: esce di strada con l'auto e finisce nel fossato. Morto un 19enne

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Incidente mortale nella notte a Grassaga, a San Donà: un'auto Peugeut 208 è uscita di strada ed è finita in un canale poco prima delle due di notte, ribaltandosi. Nello schianto in via Fossà è morto un 19enne, Gabriel Andreetta.

Il giovane stava rientrando a casa, lo schianto è avvenuto non lontano dalla sua abitazione. Tra i primi ad intervenire il fratello della vittima. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il giovane che è purtroppo spirato lungo la riva del canale.