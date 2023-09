Esce di strada con l'auto e finisce nel terreno sottostante, morto sul colpo a 63 anni

MEZZANE DI SOTTO - Ieri sera, verso le 21, in via delle Fonti di Mezzane di Sotto è avvenuto un incidente stradale con esiti mortali. Un 63enne originario del Brasile e residente a Lavagno, alla guida della sua Skoda Octavia, è improvvisamente uscito di strada, per causa ancora da accertare, finendo la sua corsa nel terreno sottostante. Inutili i soccorsi poiché l'uomo è stato estratto dalle lamiere privo di vita a causa dei traumi riportati nell'impatto. Gli accertamenti sono stati svolti dai militari della Stazione di San Martino Buon Albergo.