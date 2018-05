Col furgone contro un muro: muore a 32 anni un elettricista diretto al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mortale all'alba a, in via Dante. Un giovane elettricista di 32 anni era a bordo del suo furgone quando forse per un malore ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato.Il furgone è infatti finito sul piazzale della scuola media di via Roma, distruggendo diverse macchine che erano parcheggiate. Per fortuna a quell'ora nessuno era sul posto.Ma l'impatto si è rivelato fatale per il giovane che è stato immediatamente soccorso.Arrivato al Vito Fazzi in condizioni gravissime è però deceduto poco dopo.