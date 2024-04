Alessandro D'Andrea, chi è la sesta vittima recuperata a Suviana: il "tosco" aveva 37 anni e stava ristrutturando casa per sposarsi

È di Alessandro D'Andrea il corpo individuato dai sommozzatori nella tarda serata di giovedì alla centrale idroelettrica del bacino di Suviana. Si tratta della sesta vittima della strage, un'altra persona è ancora formalmente dispersa.

Chi era Alessandro D'Andrea

Il tecnico specializzato aveva 37 anni ed era originario di Forcoli, in provincia di Pisa, ma da tre anni aveva lasciato la Toscana per la Lombardia. A Cinisello Balsamo lavorava per la Voith Hydro, e nell'hinterland milanese lo aveva seguito anche la compagna Sara. Un amore, il loro, che durava dal 2008 e che entrambi desideravano coronare con il matrimmonio. Insieme stavano ristrutturando casa, ed è stata proprio lei, insieme alla sorella di Alessandro, a ricevere la tragica notizia dai soccorritori sul posto.

Il tosco

«Il 'tosco' è una persona buona.

Anzi, è un buono, un buono vero. Quello che nei film si prende la colpa al posto di altri...quello che si ferma ad aiutare uno sconosciuto rimasto a piedi in auto». 'Il Gerba', un amico di Alessandro D'Andrea, lo ha descritto così quando ancora il 37enne era nell'eenco dei dispersi. I due si erano conosciuti nei boschi mentre facevano softair, "Gerba" e il "tosco" erano i loro nomi di battaglia. «Un ragazzo solare e sempre pronto ad aiutare gli altri e a farsi in quattro per gli amici - aggiunge - e anche un grande lavoratore, sempre pronto a impegnarsi. Dovevo sistemare delle tegole sul tetto e sono sicuro, anche se è un po' che non ci sentiamo, che se lo avessi chiamato sarebbe venuto a dare una mano». Con i suoi amici, con cui andava anche al poligono, condivideva la passione per la pesca, la caccia e le armi da fuoco: «Un ragazzo simpatico come ogni toscano che parlava come ogni toscano».