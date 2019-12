Schianto in auto contro il guardrail, Claudio Paci morto a 31 anni: era un musicista di talento

LEGGI ANCHE:

Tragico incidente stradale ieri notte in Sicilia:, un musicista che avrebbe compiuto 31 anni tra pochi giorni (il prossimo 15 dicembre) è morto dopo che la sua auto, di cui ha perso il controllo, si è schiantata contro il guardrail. È accaduto lungoall'altezza del comune di Spadafora, nel Messinese.L'impatto tra l'auto e il guardrail è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme alla Polstrada e ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Claudio era di Milazzo ed era molto conosciuto in zona perché grande appassionato di musica e percussionista di talento: al momento dell’incidente stava tornando a casa dopo una sessione di prove, lui che oltre che percussionista era anche batterista e musicoterapeuta.