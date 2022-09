Scomparso da due giorni: imprenditore trovato morto in un campo, ucciso a colpi di pistola

Era scomparso da due giorni e, ora, è stato trovato senza vita. E' il giallo di Fatmir Ara, un imprenditore albanese, il cui corpo è stato trovato in una zona di campagna a San Carlo Canavese (Torino). Dalle prime indagini è emerso che si tratterebbe di un omicidio e Fatmir è stato ucciso a colpi di pistola.

Sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria.

La scomparsa

Aveva 43 anni la vittima e viveva a Mathi, nel Torinese. Era scomparso dal 2 settembre e la moglie, non vedendolo rientrare a casa, aveva dato l’allarme così da far partire subito le ricerche. Il corpo senza vita dell'imprenditore è stato trovato a terra, accanto alla sua auto, lungo una stradina non distante dal luogo in cui lavorava. Fatmir Ara era il titolare dell'azienda Nuova Edile con sede a Mathi.