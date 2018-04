Imbavaglia la mamma al letto e la violenta per tutta la notte

Insegnante di sostegno picchia l'alunna disabile. I bambini: «Guardava i porno in classe»

L'ossessione per ilera diventata una vera e propriaal punto da spingerlo a. Un 22enne aveva ormai perso il controllo: ogni giorno vedevaanche in presenza dei familiari, aveva il pallino del sesso e questa mania lo ha spinto anche ad abusare sessualmente della mamma.Il giovane è stato arrestato nella zona di Jal Chowk, nella città di Patan, in India dopo che la donna ha confessato quello che le era successo al marito che si è così rivolto alle autorità. Il 22enne avrebbe approfittato dell'assenza del padre da casa per introdursi con una scusa nella camera da letto della madre a quel punto ha legato la donna, l'ha imbavagliata e ha abusato di lei per tutta la notte.La donna ha provato ad urlare ma i vicini non hanno fatto caso a quello che succedeva nella casa, visto che i litigi tra loro erano molto frequenti. La madre ha poi dichiarato di aver ricevuto strane richieste dal figlio in passato ma di non aver mai creduto che potesse arrivare a un gesto così estremo.